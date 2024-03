Acqua in casa nell'alloggio popolare di corso Cincinnato: “Non possiamo vivere così” [VIDEO]

“In queste condizioni io e la mia famiglia non possiamo vivere”. Lo afferma con forza Hany Ata, pizzaiolo di origine egiziana, da 25 anni in Italia, dopo che da circa un mese si è trasferito con la moglie e due figli in un appartamento al decimo piano del civico 349 di Corso Cincinnato. Lo stabile è comunale e gestito da Atc. Qui negli ultimi anni sono stati realizzati degli interventi tramite bonus edilizi per la risistemazione del tetto.

Acqua nella stanza dei figli

Nonostante i lavori, le cospicue piogge dei giorni scorsi hanno provocato infiltrazioni nella casa con l’acqua che, in certe stanze, come nella camera dove dormono la figlia 18enne e il figlio di 10 anni, è filtrata dal soffitto depositandosi sul pavimento, testimoniato dal video fornito dall'inquilino.

Entrando nell’alloggio, a giorni di distanza, si percepisce ancora un forte odore acre persistente oltre ad essere ben visibili le macchie sulle pareti con chiazze di muffa negli angoli del soffitto, proprio nella camera dei ragazzi.

"Preoccupato per la salute della famiglia"

“Prima vivevo in via Breglio - racconta Hany Ata - ma per vari motivi ci siamo dovuti trasferire. Ho sempre lavorato, pagato le tasse, ma non ho mai avuto motivo di lamentarmi. Oggi, però, mi chiedo come sia possibile che venga consegnata una casa quando ancora non è pronta. Appena entrato ho dato il bianco alle pareti e dopo pochi giorni questo è il risultato. Sono preoccupato per la salute dei miei figli, spero si possa intervenire al più presto.”

La segnalazione ad Atc, secondo quanto raccontato, sarebbe stata immediatamente avanzata, con dei tecnici che avrebbero effettuato un sopralluogo nei giorni scorsi. Ma il problema ad oggi, 22 marzo, non è stato ancora risolto.





Avanzi (Comitato Inquilini): "Necessaria manutenzione"

“Ci dicono che non ci sono risorse economiche - commenta Flavio Avanzi del Comitato Inquilini che in quest’area di Città che tra Corso Cincinnato, Corso Grosseto e via Fiesole porta la voce di circa 1.300 famiglie che vivono in case popolari - ma è evidente che non può questa famiglia vivere in queste condizioni. È necessario intervenire con maggiore manutenzione. Chiediamo ad Atc di intervenire al più presto.”

Ballatore (Circoscrizione 5): "Sollecitato il presidente Atc"