Weekend delle Palme con vento e termometro giù nel Torinese

Il tempo si appresta a cambiare da domenica, quando un fronte freddo attraverserà il nord Italia facendo ritornare le temperature bruscamente su valori poco sotto la media, dopo alcuni giorni decisamente primaverili. Tutto questo senza precipitazioni importanti, che però potrebbero arrivare nel corso della settimana pasquale.

A Torino avremo questa situazione: oggi e domani

Cielo sereno o poco nuvoloso, copertura un po' più estesa domani mattina. Temperature massime comprese tra 20 e 23°C sulle pianure, con i valori più alti che si avranno domani. Minime domani mattina tra 9 e 10°C. Temperature in calo dalla tarda serata per l'ingresso di aria più fredda da nordovest.

Venti assenti o deboli variabili oggi. Domani a partire dalla notte forti venti di Foehn sulle Alpi, che dal pomeriggio potranno raggiungere le pianure.

Domenica 24 marzo - giorno delle Palme

Cielo sereno e limpido ovunque tranne sui confini alpini e valle d'Aosta dove saranno presenti anche precipitazioni soprattutto in mattinata, con quota neve in calo drastico fino ai 700/800 m.

Temperature massime in calo nonostante il bel tempo, con valori che saranno compresi tra 16 e 17 °C. Minime anche in calo con valori in pianura tra 6 e 8 °C.

Venti ancora forti di Foehn sulle Alpi fino a pomeriggio/sera, qualche raffica raggiungerà le pianure nel pomeriggio.

Tendenza successiva

Si prepara una settimana piuttosto movimentata con possibili perturbazioni piovose a partire da martedì e temperature che caleranno ancora tra lunedì e mercoledì, e possibili gelate lunedì mattina. Dettagli maggiori ai prossimi aggiornamenti.

Previsioni Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino