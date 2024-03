Tappa piemontese del roadshow per l'internazionalizzazione delle pmi

Intesa Sanpaolo ha presentato alle imprese clienti del Piemonte e della Valle d’Aosta le opportunità di sviluppo internazionale in Albania, Croazia, Serbia e Slovenia. Il Gruppo accompagna la crescita su questi mercati con linee di finanziamento, servizi dedicati e team di accoglienza per le PMI italiane. Le soluzioni sono state illustrate nell’incontro con il coinvolgimento di Intesa Sanpaolo Bank in Albania, Privredna Banka Zagreb in Croazia, Banca Intesa Beograd in Serbia, Intesa Sanpaolo Bank in Slovenia, insieme alle Direzioni Regionali della Banca dei Territori e alla Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo.

L'incontro è stato particolarmente utile per offrire alle imprese una visione di nuove prospettive commerciali, che si discostino dai mercati consolidati. L’ultimo dato di interscambio del Piemonte con i quattro paesi balcanici sfiora gli 1,8 miliardi di euro e 7,4 milioni di euro per la Valle d’Aosta, ma vediamo ulteriori potenzialità. Abbiamo illustrato quali servizi la Banca può mettere a disposizione per accompagnare le aziende e creare nuove opportunità di business – ha sottolineato Stefano Cappellari, Direttore Regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna Intesa Sanpaolo – Proprio questo è il punto di forza del nostro Gruppo, radicato in maniera capillare sul territorio ma con una presenza internazionale molto estesa e dotato di strumenti innovativi a supporto dello sviluppo sui mercati esteri delle imprese. A sostenere le esportazioni concorre la presenza di filiere sul territorio, verso cui interveniamo con agevolazioni e credito: in Piemonte ne supportiamo 86, che coinvolgono circa 4.400 aziende fornitrici per un giro d’affari complessivo che supera i 10 miliardi di euro. Abbiamo riscontrato un atteggiamento di fiducia e sempre positivamente orientato alla crescita, nonostante il momento riflessivo”.