Villar Perosa: concerto dedicato alle colonne sonore di Ennio Morricone

Le indimenticabili colonne sonore scritte dal maestro Ennio Morricone saranno protagoniste del concerto “Ennio Forever”, in programma venerdì 10 maggio alle 20,30 al Teatro “Finestra sulle Valli” di Villar Perosa (in via Galileo Ferraris, 2).

La serata si aprirà alle 20 con la proiezione del cortometraggio “La fabbrica del villaggio” di Paolo Casalis, Alessandro Gaido e Stefano Scarafia, il documentario che per primo fissa con voci e immagini il passato e il presente del comune di Villar Perosa, legato indissolubilmente alla storia della fabbrica Riv-Skf e del villaggio operaio “Giovanni Agnelli”.

Il concerto, dedicato a Ennio Morricon, inaugura la 45esima stagione di Antidogma Musica. I brani saranno accompagnati dalle proiezioni di alcuni spezzoni cinematografici tratte dai film di cui sono la colonna sonora.

Il flauto d'oro di Giuseppe Nova e il pianoforte di Luigi Giachino, anche autore delle trascrizioni, faranno rivivere alcune delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema di questi ultimi sessant’anni.

Il concerto vedrà la partecipazione speciale del soprano Sang Eun Kim, con i vocalizzi che hanno reso celebri molti brani scritti da Morricone.

Le proiezioni, parte integrante dello spettacolo, sono state realizzate da Alba Film Festival e ogni brano mostra, attraverso un accurato montaggio, non uno spezzone generico, ma l’intero racconto in sintesi del film.

Dopo il concerto è in programma un rinfresco che prevede la degustazione di prodotti gastronomici di qualità con i vini delle Cantine “L'Autin” di Barge.

L’evento è proposto da Antidogma Musica con l’organizzazione dell’associazione Culturale Great International Events, presieduta da Luigi Battaglia, e con il patrocinio del Comune di Villar Perosa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 18, si potranno visitare il “Museo della meccanica e del cuscinetto a sfera” di Villar Perosa e i rifugi antiaerei di via della Braida costruiti nel 1943 per proteggere la popolazione locale dalle incursioni aeree.

Durante la serata saranno presentate le due onlus: “La città delle donne” e “Go Free”.

Biglietto d’ingresso 18 euro, comprensivo delle degustazioni enogastronomiche.

I biglietti si possono acquistare in prevendita sul sito: antidogmamusica.org al seguente link:

https://www.antidogmamusica.org/event-details/ennio-forever

o la sera stessa prima dell’evento.

Info: 338.8989082 oppure 333.1636170