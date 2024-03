Festa per i 20 anni della Filarmonica di Torino. Un quintetto di corni fa danzare piazza Foroni

La giornata è partita da piazza Foroni, uno delle aree mercatali più iconiche e rappresentative della città. Un quintetto di corni, sotto un gazebo proprio di fianco ai banchi di frutta e verdura, ha regalato ai cittadini un momento di festa, suonando ininterrottamente per mezz'ora e spiegando al pubblico tutti i brani musicali presentati.

In rappresentanza della città di Torino ha partecipato l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino : " Filarmonica ha portato della musica eccellente in un luogo popolare e iconico della città. "

" Dopo un passato complicato, il mercato vive finalmente un momento di festa grazie ai musicisti che hanno regalato prelibatezze musicali" continua l'esponente della giunta, che ha poi concluso " La festa continua nei principali mercati di Torino, tanti auguri per i vent'anni dell'orchestra Filarmonica ".

Al fianco dei mercatali di piazza Foroni è sceso in piazza a festeggiare anche il Goia-Fenapi, l'associazione di categoria indipendente diventata punto di riferimento per i commercianti del mercato.

" Il passaggio dell'orchestra è stata l'occasione per dimostrare come i recenti interventi sulla sicurezza in piazza Foroni e a Porta Palazzo stiano finalmente ridando piena fruibilità alla cittadinanza-ha dichiarato il direttore tecnico di Goia-Fenapi Gregory Massa. "Stiamo ridando ai cittadini - ha aggiunto - una parte storica e funzionale della città, i mercati"

