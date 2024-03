Tre crisi sovrapposte negli ultimi 15 anni. Come sono aumentate le diseguaglianze? [VIDEO]

Dalla crisi di Lehmann Brothers del 2008 , passando dal crollo dell'occupazione nel 2013 , poi il blocco economico dovuto alla pandemia e la successiva inflazione . Cambiamenti epocali che in poco tempo hanno modificato il mondo del lavoro, oltre ad aver segnato un aumento di chi vive in povertà.

L’Italia, per esempio, è il paese con l’età media più alta d’Europa. Si prevede che nel 2050 supererà ampiamente i 50 anni con una riduzione della popolazione di 5 milioni, con 2,5 milioni di giovani in meno e 4 milioni di ultra sessantenni in più. L’età media della ‘forza lavoro’ nell’ultimo trentennio è aumentata di sei anni e ormai da tempo ha superato l’età media della popolazione. Il dato dell’occupazione di ultra sessantenni in Italia è il più alto d’Europa e tra i più bassi di occupazione under 35.