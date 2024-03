Incidente sulla 28, coinvolti due motociclisti torinesi: sono gravi [FOTO E VIDEO]

Incidente stradale sulla Statale 28 nel pomeriggio di oggi tra due centauri, uno di Rivoli di 66 anni e un cinquantenne di Torino poco prima dell'abitato di Pornassio.

Di rientro una gita in Riviera in direzione casa , uno è finito fuori strada, in un burrone sottostante, mentre l'altro motociclista ha finito la sua corsa contro il muraglione che delimita la carreggiata.

Sono in corso le operazioni di recupero da parte dei vigili del fuoco ed è sopraggiunto dalla base di Albenga l'elicottero Grifo intervenuto oltre ai sanitari del 118 e della Croce Bianca di Pornassio. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Nava.

Le operazioni di recupero (video)