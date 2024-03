Monopattini, più di 300 incidenti e due morti dal 2023. In aumento le multe per la sosta sui marciapiedi, anche ai privati

Nel 2023 gli incidenti dei monopattini sono stati 268 , quasi tutti con feriti (231 di cui due mortali) e 37 con danni alle cose. In questo inizio 2024, invece, al 15 marzo risultavano 42 incidenti, di cui 35 con feriti - ma nessun morto - e 7 con soli danni alle cose. Per fare un paragone, nel 2023 gli incidenti che hanno riguardato le biciclette a Torino sono stati 361, mentre 23 sono stati i decessi in seguito a incidenti. Tra questi: cinque i pedoni, tre i motociclisti e un ciclista oltre ai due già citati alla guida di un monopattino.

Riportati dal Corpo della Polizia Locale anche i dati sulle infrazioni riguardanti i servizi di sharing, ma senza poter differenziare tra monopattini, biciclette e altri mezzi. A emergere è la quasi totalità di multe effettuate per soste irregolari sul totale: 1291 su 1304 nel caso delle sanzioni mosse a mezzi delle società di sharing presenti in Città. Di queste, 151 sono quelle effettuate nei primi mesi del 2024, e di queste il 100% per sosta irregolare. Considerando anche i soggetti privati, il totale di multe tra 2023 e inizio 2024 sale a 3294. Le multe ai privati sono state 1694 nel 2023 e 296 nel 2024. In quel caso, le sanzioni per soste irregolari sono state solo 127 nel 2023 (7,49%), mentre sono in aumento nell'anno corrente (145, pari al 53,9%).