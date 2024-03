Parte il progetto Sportivi Circolari per promuovere l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale

Promuovere l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale attraverso lo sport. Questo è l’obiettivo del progetto in partenza "Sportivi Circolari" promosso da ASD Balon Mundial ONLUS in partenariato con le associazioni LVIA e OFFgrid, la Cooperativa sociale Progetto Tenda e il Circolo Arci Da Giau, e che riceve il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il progetto vuole coinvolgere bambini, ragazzi e giovani adulti residenti nei quartieri torinesi di Mirafiori e Lingotto, con un'attenzione particolare a coloro che si trovano a rischio di esclusione sociale e privi di opportunità di accesso allo sport in modo continuativo. Le attività vogliono offrire un percorso di apprendimento e approfondimento sul concetto di economia circolare attraverso l'attività sportiva, con proposte che si svolgono all'aperto e in contatto diretto con la natura.

In particolare si svilupperanno attività di ciclismo urbano e corsa sportiva immerse nel contesto naturale lungo la pista ciclabile del torrente Sangone, collegate a esperienze concrete di conoscenza del territorio, con azioni di eco-cittadinanza attiva quali plogging, un'attività che combina il jogging con la raccolta di rifiuti lungo il percorso, e altre numerose attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale realizzate anche con il supporto di Legambiente Metropolitano e di Centro Scienze.

“Il progetto Sportivi Circolari si innesta su una rete consolidata di partner che collaborano già su diverse iniziative in questi quartieri di Torino” racconta Andrea Valenza di Balon Mundial, coordinatore del progetto, “nei prossimi diciotto mesi, abbiamo previsto un ampio programma di attività di educazione informale incentrate sullo sport e sulle questioni ambientali. Queste iniziative non solo promuovono il benessere fisico, ma anche la coesione sociale, poiché coinvolgono le persone nella realizzazione di un obiettivo condiviso: la protezione dell’ambiente."

In questa prima fase del progetto, è partita una raccolta di biciclette inutilizzate o guaste che verranno riparate attraverso workshop dedicati presso la nuova ciclofficina leggera installata presso il Circolo Arci Da Giau. Queste biciclette troveranno una nuova vita e saranno utilizzate per le attività sportive del progetto, contribuendo così alla promozione della mobilità sostenibile. Per donare le biciclette inutilizzate al progetto, è possibile contattare il team all’indirizzo e-mail info@balonmundial.it.