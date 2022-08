Aurora, procedono spediti i lavori per il The Student Hotel al Ponte Mosca

Lavori in corso al Ponte Mosca

Procedono spediti i lavori per il The Student Hotel, il nuovo studentato “di lusso” che sorgerà ad Aurora nell'area abbandonata in zona Ponte Mosca al centro di una vicenda burocratica lunga già diversi anni

Il punto della situazione sui lavori

Dopo oltre 2 mesi di lavoro, infatti, i vecchi edifici che sorgevano su corso Brescia e via Aosta sono stati completamente demoliti. Dopo aver spianato le macerie, al momento il cantiere sta procedendo con l'eliminazione del dislivello con il piano strada di lungo Dora Firenze e corso Giulio Cesare: è tutto pronto, quindi, per l'avvio della seconda fase con la costruzione delle fondamenta della nuova struttura.

L'accoglienza dei cittadini

Il progetto del The Student Hotel è stato accolto in modo molto diverso dalla popolazione, tra chi lo osanna ritenendolo un tassello fondamentale della riqualificazione urbana di Aurora e chi invece lo osteggia accusando la cementificazione di una delle poche aree non edificate del quartiere e il tentativo di gentrificare una zona popolata da persone con reddito basso.