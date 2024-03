Allarme sicurezza, la rabbia di borgo Filadelfia: “Chiudo il bar prima la sera perché ho paura”

Era gremita la sala del Consiglio della Circoscrizione 8 convocato per parlare della questione sicurezza in seguito alla richiesta presentata dal consigliere Alessandro Lupi (Civica della 8) e firmata da tutti i consiglieri.

Una quarantina di persone hanno voluto assistere alla seduta e alcune di loro sono intervenuti, portando tutta la frustrazione di un borgo che adesso ha paura.

Spaccio e microcriminalità sono infatti aumentati negli ultimi anni, anche in seguito alla chiusura di diverse attività commerciali.

“Siamo in sofferenza - ha spiegato Graziella Grasso, ex presidente dell’associazione commercianti locale -. La sicurezza manca, le scuole sono abbandonate, l’illuminazione è carente, ci sono troppi centri commerciali e poche attività locali. I negozi sono le sentinelle del quartiere, senza rimane sguarnito. Non è che una volta i problemi non ci fossero - ha precisato -. Però oggi si ha paura".

“Non so se vi rendete conto della situazione di degrado che c’è in questa zona - ha aggiunto Elio Ricciardi -. In quarant’anni non ho mai visto una cosa del genere. C’è un giro di spaccio e di malavita assoluta. Risse, investimenti, spaccio, degrado. Non è vivibile. Non possiamo andare avanti in questa situazione”.

Tra i problemi più importanti sollevati dai cittadini quello dei minimarket, aperti fino a tarda ora.

“Bisogna dare un limite a queste attività. Via Montevideo dove ne hanno chiuso uno era diventata una cosa impossibile, tra spaccio e poca sicurezza in strada, con gente che girava con coltelli addosso. Servono più forze dell’ordine”.

“È la prima volta in vent'anni di attività che ho paura della gente che mi entra dentro al bar dopo una certa ora alla sera. Sono costretto a chiudere prima. Non è una novità e sono cose che sono sotto gli occhi di tutti” ha aggiunto Giuseppe Pedrotto proprietario del bar Caffè Bellini, che si trova proprio in via Montevideo.

La risposta della Circoscrizione 8

"La Circoscrizione non ha attraverso le proprie deleghe strumenti forme decisionali sulla Sicurezza - ha spiegato il presidente Massimiliano Miano -. Gli unici titolati alla gestione della Sicurezza sono il Prefetto ed il Questore, attraverso le forze di Polizia, Carabinieri e da poche settimane l’esercito con l’iniziativa “Strade Sicure” che in parte sono già presenti sui territori della nostra Circoscrizione (al momento sui mercati)”.

“Abbiamo posto l’attenzione in generale sulla microcriminalità, la delinquenza in orari serali e notturni sull’ultimo tavolo della sicurezza. Nelle ultime settimane ci stiamo concentrando, su due siti in particolare: il complesso delle case ATC di via Montevideo, Taggia, Tunisi e Reduzzi e il Residence di via Tunisi “Meditur” un tempo, residenza per la Giovanile del Torino Calcio, categoria 3 Stelle, oggi declassato a 2 Stelle. Qui ci si sta concentrando sperando di ottenere il successo interforze avuto con i condomini di via Garessio 5 e via Nizza 383”.

Sulla questione delle arcate del MOI, uno dei nodi più importanti il presidente ha precisato: “Siamo in forte ritardo sullo sviluppo urbanistico legato agli ex mercati generali, in particolare sulle arcate del MOI; siamo in attesa di comprendere quali soluzioni l’Amministrazione centrale vorrà assumere poiché da quelle scelte si delineerà il futuro del Borgo Filadelfia”.

Infine, Miano ha aggiunto due punti che potrebbero aiutare a migliorare il fronte sicurezza nel quartiere. Uno è quello della Passerella Olimpica: “Siamo in attesa che possa dotarsi di nuova illuminazione a led. Su questo abbiamo avuto ampie rassicurazioni da parte dell’Assessorato su un intervento da parte di Iren”.



L'altro relativo al piazzale olimpico: “È finalmente ripartito l’iter del PEC “Guala-Mercati Generali” che prevede un intervento a destinazione residenziale, una piazza di comunità con ampi spazi verdi e che andrà a rivoluzionare anche la viabilità dell’intero quartiere”.