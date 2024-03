Una risata per sconfiggere le paure delle malattie (e non solo): la ricetta migliore, spesso, è "Indicibile"

Una risata può servire come farmaco potente per curare la paura delle malattie, dell'età che avanza e di molti malanni che si accompagnano a questo processo naturale? La risposta potrebbe essere "Indicibile", come il titolo del progetto che il 7 aprile propone il suo terzo appuntamento, dedicato alla sessualità.



Promosso dall’associazione Elisa's Network Of Love, in collaborazione con Xanax Comedy e con il sostegno dell’Asl Città di Torino, si arriva alla terza di cinque serate dedicate a temi spinosi: già toccati i temi di Invecchiare e Donne e aspettative, ora è il turno della Sessualità, mentre gli altri due incontri in calendario sono legati a Morte (21 aprile) e Depressione (5 maggio). Il tutto, però, è affrontato in una chiave comica, per provare a sdrammatizzare le paure. Ogni serata prevede l'alternarsi di alcuni comici che affronteranno l'argomento nella forma della stand up (monologo comico), cui seguirà una chiacchierata con medici e psicologi esperti del tema trattato.

“Sarà un modo per alleggerire e demistificare temi ancora percepiti come tabù - spiegano gli organizzatori - e per incoraggiare le persone a informarsi e chiedere anche supporto, nel caso si sentissero toccate da un particolare argomento”.



Le serate saranno a offerta libera e i ricavi verranno devoluti all’associazione Elisa's Network Of Love, nata per continuare l’opera in campo teatrale e sociale dell’attrice e psicologa Elisa Van Eynde, prematuramente scomparsa, e verranno utilizzati per opere benefiche.



Appuntamento alle 21 in via Bonafous 2 (mentre per l'incontro sulla Morte, il 21 aprile, l'evento si tiene in via Bonafous 7/n. Evento conclusivo di nuovo al civico 2 per il 5 maggio).