Moncalieri, l'annunciato maltempo costringe al rinvio l'appuntamento con Fiorile

Le previsioni meteo non sono delle migliori e questo ha costretto gli organizzatori ad una scelta dolorosa: a Moncalieri quest'anno Pasqua non farà rima con ambiente e natura, l'edizione primaverile di “Fiorile – Orti & Fiori in mostra", la manifestazione culturale e vivaistica dedicata al verde in tutte le sue declinazioni in termini di bellezza, storia e sostenibilità è stata rinviata. Niente appuntamento sabato 30 e domenica 31 marzo, ma tutto posticipato al 20-21 aprile.

Appuntamento al Giardino delle Rose

Se la pioggia non la farà da padrone anche il mese prossimo, sarà dunque il 20 e 21 aprile che la suggestiva location del Giardino delle Rose del Castello Reale metterà in mostra un’accurata scelta di vivaisti specializzati, di produttori agricoli, di artigiani e di designer animerà una kermesse volta al racconto della stagionalità e dell'eccellenza, a corollario di un ricco programma a ciclo continuo.

Curato in ogni dettaglio dall’Assessorato alla Cultura della Città di Moncalieri nuovamente in partnership con l’associazione culturale Giardino forbito – si offrirà una manifestazione densa di incontri con esperti del settore e attività correlate al verde, al giardinaggio e all'orticoltura, con inserti didattici dedicati al tema della biodiversità oltre ad appuntamenti culturali, workshop, mostre d’arte, approfondimenti e letture. Un weekend, dunque, all’insegna della creatività per grandi e per piccini, con un principale importante focus: la scoperta e la festa del territorio con gli strumenti di un format che coniuga politiche ambientali e culturali insieme, in linea con le strategie contenute nel progetto Moncalieri Città nel Verde.

L'angolo dei Saperi e dei Sapori

Come ogni anno i suggestivi porticati del Giardino delle Rose ospiteranno l’“Angolo dei Saperi e dei Sapori”, con esperienze immersive nel mondo sia del design e dell’arte che del gusto e della consapevolezza alimentare. La manifestazione Fiorile - Orti e Fiori in mostra, orgogliosa riproposta di un antico mercato moncalierese di piazza giunta alla X edizione, contribuisce e partecipa anche quest’anno alla costruzione dell’immagine identitaria del territorio delle Aree Protette del Po, della Collina Torinese e degli 85 Comuni coinvolti, diventato Riserva MAB nel marzo 2016, con una programmazione focalizzata su elementi di interesse naturalistico e culturale insieme.

Le eccellenze del territorio in vetrina

I produttori e i vivaisti del territorio, selezionati per stagionalità ed eccellenza, racconteranno l’arrivo della Primavera e del cambio di stagione in tutto il suo splendore, a latere di una programmazione contestualizzata, attenta all'arte, alla storia, alle tradizioni, alla natura, alla letteratura e alla biodiversità, a cominciare dal territorio e dalla sua memoria. Fra le nuove eccellenze territoriali Fiorile ospiterà Il Melo Selvatico, Floricoltura Tarricone Graziella, i Vivai Montebracco, Ab Terrarium, l’Azienda Agricola Cerere Madre Terra, Nina Iris, Pia Taccone e Vaiolet EcoSpazi.

Spazio anche a cultura e musica

Per approfondire nuovamente la profonda relazione tra la sfera umana e quella naturale, lo spazio dell’arte ospiterà questa volta le opere di Benedetta Piovesana con l’esposizione di una scelta di lavori a tema floreale, sia pittorici che scultorei. Nello stesso contesto l’assessora Laura Pompeo avrà il piacere di incontrare e intervistare la fotografa Daniela Foresto approfondendo con il pubblico la suggestiva arte del ritratto. Non mancherà la musica con il duo Strawman and Celine, giovane coppia di straordinario talento che, con un repertorio di brani vario ed appassionante, inonderà anche quest’edizione Fiorile di melodia.