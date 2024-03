"Votaci in coppia per la Regione". I ticket uomo/donna del Pd Torino per le elezioni

Dopo la giornata di tensione di ieri per chiudere la rosa dei ventuno candidati del Pd Torino per le Regionali, oggi c'è un'aria più distesa tra i corridoi di Palazzo Lascaris. Questa sera il Segretario Regionale Domenico Rossi sottoporrà tutta le liste provinciali alla Direzione, che sarà chiamata a dare il via libera ufficiale ai nomi per l'appuntamento elettorale dell'8-9 giugno.