Attualità |

Reale Mutua Basket Torino rafforza "la difesa": accordo con il nuovo sponsor Telecontrol Vigilanza

La società, fondata nel 1947, si unisce al network di aziende partner della squadra di pallacanetro cittadina

Nuovo sponsor per Reale Mutua Basket Torino

Reale Mutua Basket Torino è lieta e orgogliosa di annunciare l’ingresso di Telecontrol Vigilanza Srl tra gli sponsor del club gialloblù.



Telecontrol Vigilanza Srl opera dal 1947 nel settore della sicurezza di beni e persone occupando un ruolo di rilievo nel nord Italia. Nato come istituto di Vigilanza tradizionale, oggi svolge un servizio di sicurezza personalizzato per i propri clienti sull’intero territorio nazionale, che parte dall’analisi del rischio fino alla definizione e realizzazione delle soluzioni di sicurezza. Si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di impianti antintrusione, TVCC, antincendio e di controllo accessi, gestione e monitoraggio delle segnalazioni di allarme presso le proprie Centrali di Controllo e servizi tradizionali di vigilanza armata e disarmata.

Elevate competenze, tecnologia innovativa, affidabilità ed esperienza sono gli elementi vincenti di questa realtà torinese che ha deciso di unirsi al network di aziende partner di Basket Torino.

comunicato stampa

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.