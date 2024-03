Insegnante malata di cancro licenziata, svolta inaspettata e felice

Aveva suscitato grande clamore e indignazione, nei giorni scorsi, la dolorosa vicenda di Anna Vitiello, l'insegnante di Scienze Motorie licenziata ad ottobre (senza preavviso), malata di cancro e per questo in grande difficoltà ad andare avanti, senza reddito ed alcun tipo di sostegno. In arrivo ad aprile il Tfr e la pensione

Oggi Anna ha comunicato che l’Inps le ha comunicato che il 5 aprile avrà il TFR che le spetta e il 20 aprile la pensione con gli arretrati. "Sono felicissima, quasi non ci credo. Mi sono messa a piangere quando ho ricevuto la notizia, non so se per la felicità o per il crollo psicologico... Non ci sto nella pelle dalla gioia", ci ha raccontato. "Una vittoria straordinaria, in primo luogo di una collega che ha rifiutato di piegarsi ad una situazione inaccettabile, della CUB che l’ha sostenuta nella sua battaglia ma anche, non dimentichiamolo, dei mezzi di informazione che hanno dato voce alla collega e hanno spinto l’Amministrazione a porre rimedio a una situazione scandalosa", ha dichiarato il segretario Cosimo Scarinzi. Cub: "Che non si ripetano casi simili"

"È però necessario ricordare che il ritardo nella corresponsione della buona uscita è la regola da parte di un’Amministrazione che non garantisce il diritto in tempi adeguati a quanto spetta ai lavoratori e alle lavoratrici che vanno in pensione - prosegue Scarinzi - Se in questo caso, ma non l’unico di colleghe e colleghi con gravi problemi di salute si trovano in difficoltà analoghe, l’Amministrazione ha riconosciuto i diritti di Anna, è importante ottenere che fatti del genere non si ripetano".