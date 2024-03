Letti, frigoriferi e divani carbonizzati: ripulito dai rifiuti il cortile delle case popolari di via Cimarosa

Le tonnellate di rifiuti abbandonati nei cortili delle case Atc in via Cimarosa non ci sono più. A ripulire il cortile i militanti di Gioventù Nazionale, insieme all'assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, alla Capogruppo di Fdi in Circoscrizione 6 Verangela Marino, al Presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto ed alla coordinatrice ambiente Giulia Zaccaro.