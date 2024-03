Scuola, ecco il calendario 2024/2025: 205 giorni in aula, si comincia mercoledì 11 settembre

205 giorni di lezione

Il calendario approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione e Merito Elena Chiorino comprende 205 giorni di lezione in aula negli istituti in cui si frequenta dal lunedì al sabato, 171 dove si resta in classe fino al venerdì. Potranno ridursi di un giorno per la ricorrenza del Santo Patrono.