Bici e metro più "vicine": si inaugura la Velostazione alla fermata Fermi di Collegno

La struttura ha una superficie di 150 metri quadri, è videosorvegliata, ha ingressi automatizzati ed è al momento in grado di ospitare - protette dalle intemperie - 16 biciclette su rastrelliere a due livelli. A breve i posti disponibili saranno portati a 64 e il locale è predisposto per la futura installazione di un servizio di ricarica batterie e di una mini ciclofficina. Questo nuovo spazio coperto al momento non presente nell'area, offrirà un'alternativa per gli utenti della metropolitana che potranno raggiungere in bicicletta il nodo di interscambio trovando un ricovero idoneo e sicuro per il proprio ciclo.