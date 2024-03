Nichelino, lavori in corso per la messa in sicurezza del piazzale di fronte a Maxwell ed Erasmo

Il problema si trascinava da tempo, ma le forti piogge delle settimane scorse avevano reso il manto stradale davvero pericoloso, con buche e voragini. Ed allora sono iniziati già prima della Pasqua a Nichelino i lavori davanti alle scuole superiori Maxwell ed Erasmo da Rotterdam per riqualificare il piazzale che si trova di fronte all'ingresso dei due istituti.

Accordo tra Comune e Città Metropolitana

Non si poteva aspettare ancora, ma la celerità dell'intervento è stata resa possibile dall'accordo tra il Comune e Città metropolitana: la ex provincia voleva cedere l'area per la gestione della manutenzione a Nichelino, ma la giunta Tolardo ha tenuto il punto, chiedendo che prima di prenderla in carico fossero avviati gli interventi più urgenti.

Ruggiero: "Interventi necessari e urgenti"

"Abbiamo chiesto a più riprese a Città Metropolitana di intervenire, per ragioni di sicurezza - ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici Giorgia Ruggiero - in seguito a diversi confronti tra gli uffici, i lavori sono stati (finalmente) avviati. Si tratta di un intervento necessario per garantire l'incolumità degli studenti e dei docenti".

"E' stata accettata la nostra proposta di avviare i cantieri, che consistono in un nuovo asfalto e il miglioramento della rete di smaltimento acque, prima che il Comune prenda poi in carico il piazzale per la futura gestione della manutenzione", ha concluso Giorgia Ruggiero. I lavori saranno ultimati entro il mese di maggio.