Annalisa, Subsonica, Pinguini Tattici Nucleari e non solo: tutta la grande musica del mese di aprile all'Inalpi Arena

Un mese di aprile all'insegna della grande musica all'Inalpi Arena. Tanti gli artisti che arriveranno a Torino con i loro tour: da Annalisa, che tornerà in città dopo esserci stata da studentessa, ai Subsonica, che ai Murazzi sono di casa. Ma anche Alfa, Gazzelle e i Pinguini Tattici Nucleari, per poi concludere con Baby Gang. Ecco il programma completo. ALFA 6 aprile ore 21

Dopo il successo di Sanremo con il decimo posto del suo brano "Vai!" e il duetto con Roberto Vecchioni che gli è valso la standing ovation dell'Ariston, Alfa porta il suo concerto a Torino: "Sarà uno show con un’idea e un concept mai visti prima in Italia. Una sorpresa assoluta!". Con la sua “Bellissimissima”, il 23enne cantautore genovese ha raggiunto il Disco di Platino e ha già duettato con artisti quali Annalisa, Ariete e Rosa Chemical. Biglietti in vendita su TicketOne. GAZZELLE 7 aprile ore 21

"Dentro x sempre" è il nome del tour di Gazzelle che raggiungerà 7 città italiane, tra cui Torino, per riportare la dimensione live più vicina alle case dei suoi fan. Protagonisti assoluti il suo ultimo album "Dentro" e le canzoni che in questi anni hanno accompagnato la vita di tantissime persone. GAZZELLE scrive belle canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana. Info: https://www.instagram.com/gazzelle__/

ANNALISA

8 aprile ore 21

Continua il successo inarrestabile di Annalisa: dopo aver raggiunto il n.1 in radio e nella classifica ufficiale Fimi/Gfk con il singolo “Mon Amour”, il successo di "Disco Paradise" e il nuovo tormentone con il brano di Sanremo "Sinceramente", senza dimenticare la sua "Bellissima". La cantante arriva adesso a Torino per la tappa del suo "Tutti in Vortice Tour". “Non vedo l’ora di tornare, davvero sono molto contenta”, ha dichiarato l’artista che a Torino è legata da un passato da studentessa dove ha conseguito la laurea in Fisica.

SUBSONICA

13 aprile ore 21

Tornano a casa, i Subsonica: non per iniziare il loro tour, ma per concluderlo. Grande protagonista il loro ultimo album, il decimo, e in particolare il singolo "Pugno di Sabbia". "Dopo 27 anni di storia in una band, ognuno di noi - raccontano i Subsonica – ha imparato a conoscere l'altro più di se stesso ed è sempre molto forte il sogno condiviso e la consapevolezza di avere costruito insieme una solidità capace di sfidare il tempo e le onde della sorte. Il nostro decimo album è nato mettendo a disposizione anche il frutto delle singole esperienze, per realizzare un disco che in questo momento sentiamo fondamentale".

PINGUINI TATTICI NUCLEARI

16-17 e 19-20 aprile ore 21

Arriva al Palaolimpico, per 4 date, "Fake News", il tour dei Pinguini che presenta l'ultimo disco già certificato Triplo Platino. Dopo la calorosa accoglienza che il pubblico ha riservato alla band, Riccardo, Elio, Nicola, Simone, Matteo e Lorenzo decidono di tornare ad abbracciare il proprio pubblico nei palasport per continuare a raccontare la storia di una giovane band che negli anni ha saputo alternare grandi hit a brani cantautorali, capaci di far sorridere e di far pensare. Oltre un miliardo di stream, due anni in cima alle classifiche airplay e FIMI/Gfk Italia, il successo dell’album Fake News e di "Rubami la notte", ai vertici di tutte le classifiche e già certificato doppio Disco di Platino, e un coinvolgente show che ha riscosso un grande successo di pubblico e critica.

BABY GANG

30 aprile ore 21

Il rapper italiano più ascoltato all'estero su Spotify, con più di 1,5 miliardi di stream complessivi, è pronto a esibirsi live con il tour "La fine del mondo 2024". Baby Gang, a soli 22 anni, ha oltre 6,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, conta oltre 2,2 milioni di follower su Instagram e 1,5 milioni di iscritti al canale Youtube. Il concerto si preannuncia un'esperienza immersiva, con una nuova produzione e sorprese speciali. Con la sua musica Baby Gang è portavoce dei giovani italiani di seconda generazione, cresciuti sulla strada ma con l’idea di costruire un futuro migliore in cui ci siano rispetto e parità.