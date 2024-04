Area giochi via Bizzozzero: concluso il cambio look con nuovi arredi, panchine e pavimentazione

I lavori erano iniziati a ottobre 2023 ed erano inseriti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica per ‘Interventi straordinari del Verde Pubblico’ approvato tramite delibera comunale.

Dotata di cinque nuovi arredi inclusivi e di nuove pavimentazioni antitrauma in gomma, è stata inoltre dotata di nuove panchine con pavimentazione autobloccante.

Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori sull'area giochi di via Bizzozero, nel quartiere di Nizza-Millefonti.

"Su tutte le aree gioco del territorio della Circoscrizione 8, sono in corso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per consentire una stagione all'area aperta in assoluta sicurezza." commenta il presidente Massimiliano Miano.