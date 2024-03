Panchine, tavoli e giochi inclusivi in arrivo nelle aree verdi della Circoscrizione 8: ecco dove saranno sostituiti gli arredi

Tavoli-Panca, panchine, staccionate e cartellonistica aggiornata saranno installate nei giardini e nelle aree verdi della Circoscrizione 8. "Tutti gli arredi - spiega Massimiliano Miano - sono prodotti con materiali riciclati, a favore dell'ambiente, acquistati con fondi propri dalla Circoscrizione 8 e destinati alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei nostri giardini". Dove saranno collocati gli arredi

Due nuove staccionate saranno installate, rispettivamente in precollina in viale XXV Aprile e in via Fratel Teodoreto. Tavoli-panca inclusivi e tavoli-baby, rispettivamente nelle due ex Circoscrizioni, ai Giardini Contratti, Pietro Rava, Braille, Firpo e in aree gioco site nelle vie Uffreduzzi, Ventimiglia e Cercenasco.

Inoltre sarà aggiornata con 69 nuovi pannelli, tutta la cartellonistica delle aree verdi e fitness.

A tale scopo sarà inserito un nuovo messaggio di "senso civico" a tutela del bene pubblico: "Questo spazio è anche tuo, abbine cura".

Area gioco di via Ventimiglia

Tra gli spazi che attendevano da più tempo le sostituzioni degli arredi, anche quelli di largo Millefonti, in via Ventimiglia, più volte al centro di polemiche per via dello stato di degrado in cui versavano e per i quali era stata anche presentata una mozione dai consiglieri Matteo Tabasso e Claudia Amadeo.