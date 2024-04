All'Osteria Rabezzana di Torino, prosegue il ciclo con "I Venerdì del Libro", l’Aperitivo Letterario in Osteria

“L’equivoco del bianco” (Edizioni LIM) è un libro composto da 10 saggi dove attraverso lo studio della pittura fra l’ottocento e il novecento vengono affrontati diversi miti musicali greci, con lo scopo di mettere in luce come la Grecia non sia soltanto il luogo della razionalità, dell’ordine e della perfezione formale (rappresentati dalla figura solare di Apollo), ma come al contrario vi trovino cittadinanza altri aspetti più oscuri, istintivi e perfino inquietanti (incarnati nella figura ferina di Dioniso).

Le due “anime” del mondo classico, antitetiche e complementari al tempo stesso, vengono indagate pagina dopo pagina allo scopo di mostrare la continuità tra il pensiero antico e quello moderno, dove le leggende sembrano rinascere a nuova vita grazie all’apporto del pensiero psicanalitico.

Cristina Santarelli, già docente di Storia ed Estetica della Musica nei Conservatori e professore a contratto all’Università degli Studi di Torino, ha tenuto seminari e masterclass presso le Università di Madrid, Oviedo, Lisbona, Parigi e Roma. Membro del RIdIM (Répertoire International d’Iconographie Musicale) e dell’IMS Study Group on Musical Iconography of European Art, dal 2014 è vicepresidente dell’ICTM Study Group on Music Iconography of the Performing Arts. Presidente dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte dal 2013, fa parte del comitato editoriale della rivista “Music in Art” edita dal Research Center for Music Iconography della City University di New York.

L'ingresso è libero.

“I Venerdì del Libro” è il nuovo ciclo di appuntamenti dell’Osteria Rabezzana, in programma dalle ore 18 alle 19.30 dall’8 marzo al 24 maggio, dedicato alla presentazione di libri, romanzi e saggi. Un aperitivo letterario - organizzato in collaborazione con Unipop Fondazione Università Popolare di Torino ed Edizioni Tripla EEE - per dare spazio alla voce degli scrittori in un luogo informale come l’Osteria Robezzana, nella Sala Botti, tra uno spritz o un calice di vino accompagnati da stuzzichini o una merenda sinoira.

