Interventi di manutenzione ordinaria per tetti e serramenti in 8 edifici scolastici metropolitani

Interventi di manutenzione ordinaria per tetti e serramenti in 8 edifici scolastici

La Città metropolitana di Torino ha avviato nei giorni scorsi la manutenzione ordinaria per l’impermeabilizzazione e le riparazioni puntuali delle coperture di alcuni edifici scolastici (che possono avere forme e materiali molto differenti: piane o inclinate, con guaine, coppi, marsigliesi, lamiere grecate e fibrocemento, la scelta è molto varia in base all’età dell’edificio, ai materiali costruttivi, alla sua collocazione…).

I lavori, affidati alla Sicet srl, riguardano gli Istituti scolastici Pascal di Giaveno, Gioberti e Passoni di Torino, la sede del Galilei ad Avigliana, Des Ambrois a Oulx, Rotterdam e Maxwell a Nichelino, la succursale del Rosa a Bussoleno.

Al Pascal di Giaveno e al Gioberti di Torino gli interventi sono già conclusi: nel primo Istituto si è intervenuti con la sistemazione dei coppi sull’edificio storico e con la sistemazione del lucernario sul fabbricato che ospita le aule , dove si erano verificate infiltrazioni; sono state inoltre pulite le grondaie e, all’esterno, i pozzetti. I lavori sono terminati venerdì 29 marzo.

Ieri, 2 aprile, al lavoro presso la sede del liceo Gioberti per rimettere a posto alcuni coppi che, spostandosi, avevano provocato infiltrazioni. Il 10 aprile toccherà al Passoni, in via della Rocca a Torino: qui interventi previsti per la pulizia delle gronde e soprattutto per la messa in sicurezza degli scuri sulla facciata.

Il calendario per le riparazioni delle coperture prosegue in questi istituti fino a metà maggio.

Nel frattempo al Des Ambrois di Oulx, al Galilei di Avigliana e al Rotterdam di Nichelino è stato avviato un altro “capitolo” di interventi di manutenzione ordinaria: quello che riguarda infissi e serramenti, che va dalla riparazione di porte e finestre alla sostituzione di vetri rotti.