Polincontri Musica: la violoncellista Julia Kent in concerto con il duo Ozmotic

«SENZATEMPO esplora un territorio – sottolinea il duo OZMOTIC - a cavallo tra diversi linguaggi musicali in un processo sinestetico tra essi. Le textures complesse e dettagliate, le melodie taglienti ricche di contrappunti, il flusso ritmico evolutivo ed elastico, le ampie strutture restituiscono una musica che accosta suoni elettronici, toni puri, glitch, noise ad elementicaratteristici della musica colta in un equilibrio che rende il fluire musicale tanto affascinante quanto emozionante.

Un programma davvero insolito che - ne siamo certi - riserverà non poche sorprese, quello del concerto previsto per lunedì 8 aprile 2024 alle ore 18 presso l’Aula Magna del Politecnico protagonista il duo OZMOTIC composto da Simone Bosco e Riccardo Giovinetto cui si affiancherà il violoncello di Julia Kent. Un titolo avvolto nel mistero e dunque ancora più fascinoso «SENZATEMPO» quello prescelto.



Si potrebbe definire SENZATEMPO come un'opera sinfonica per un'orchestra immaginaria in cui melodie, contrappunti, dinamiche e sonorità definiscono un'ampiezza strutturale che ricorda la musica classica».

