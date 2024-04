Tutto pronto per la GeoNight, la Notte Europea della Geografia a Torino

Il 5 e 12 aprile a Torino si terranno gli eventi per GeoNight, la Notte Europea della Geografia, un’iniziativa promossa da EUGEO, l’Associazione che riunisce tutte le

società geografiche europee, università e semplici appassionati. Tutti gli eventi organizzati dall’Università di Torino.

Il capoluogo piemontese diventerà il palcoscenico delle geografie urbane e digitali,

grazie agli appuntamenti organizzati da GeoTuNe Network la rete dei geografi torinesi.



Ricercatrici e ricercatori, studiosi e appassionati di geografia, offriranno una panoramica approfondita sulle sfide e le opportunità che caratterizzano l’ambiente della geografia torinese e non solo, un’occasione per presentare i diversi modi di fare geografia oggi.



Per info e programma completo: https://www.geonight.net/