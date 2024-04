Detenuto si arrampica su un muro al carcere di Ivrea, oltre due ore di trattative per farlo scendere

Nella giornata di ieri, venerdì 5 aprile, intorno alle ore 13,20 un detenuto 28enne si sarebbe arrampicato sul muro del cortile "passeggi" presso la Casa Circondariale di Ivrea, chiedendo l'espulsione verso il suo paese d'origine, la Tunisia.

È la denuncia dell'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria,

Dopo un trattativa che si è protratta fino al pomeriggio e durata oltre due ore il detenuto è sceso e la situazione è tornata alla normalità.

"Si tratta di un individuo recidivo - spiega in una nota l'Osapp - per atti turbativi dell'ordine e della sicurezza, arrivato ad Ivrea solo sei giorni fa da un altro istituto penitenziario per comportamenti simili."