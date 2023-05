Il progetto "Cortili in azione" anima le scuole di Nichelino

La scuola è spazio pubblico, dove la qualità dei luoghi è alla base del benessere e della formazione. Il cortile scolastico ne è parte integrante: un luogo fondamentale per la vita di tutti dove giocare, condividere, imparare e crescere; luogo d’incontro dei genitori, spazio di comunità che mette in relazione la scuola con il quartiere.

Cortili in azione sbarca a Nichelino

“Cortili in azione” è un progetto che si sta sviluppando in diverse scuole di Torino e Nichelino con l’obiettivo di promuovere l’utilizzo dei cortili scolastici come luoghi di comunità, incontro, socialità, integrazione e formazione. Un’iniziativa nata dalla necessità di valorizzare e rendere maggiormente vivibili i cortili scolastici in cui i protagonisti sono i ragazzi, i docenti, il personale delle scuole che in prima persona si mettono in gioco per ripensare il cortile, con il supporto dei professionisti di Architettura Senza Frontiere (ASF) Piemonte Onlus e di Sheldon.Studio.

Il cortile della scuola è il luogo in cui l’alunno diviene cittadino e l’educazione incontra la Città: i cittadini di domani avranno negli occhi quello che i bambini di oggi stanno vedendo e vivendo. C’è necessità di spazi di incontro, di verde e di bellezza, c’è bisogno di integrazione, educazione ambientale, partecipazione, visione.

Attività didattiche e outdoor

Con cortili ben curati e organizzati, gli insegnanti hanno la possibilità di proporre maggiori attività didattiche outdoor e coinvolgere gli studenti in esperienze innovative e sorprendenti, avvicinandoli anche a un rapporto di armonia con la natura.

Domani, mercoledì 10 maggio, dalle ore 16:30 alle 18:30, nel cortile della scuola Disney di Nichelino è in programma una festa organizzata per mostrare il frutto del lavoro svolto sino ad ora nei plessi scolastici dell’Istituto comprensivo Nichelino II, nelle scuole Sangone, Pellico e Disney.

Gli alunni, i docenti e il personale delle scuole racconteranno e esibiranno soprattutto quanto prodotto durante i laboratori di arte e progettazione condivisa, finalizzati ad osservare e ripensare alcuni luoghi: i percorsi progettuali di un cortile che potrà essere utilizzato come aula didattica, di un nuovo vialetto di accesso all’interno dell’area verde della scuola, di un giardino a cavallo tra cortile e area pedonale esterna.

Coinvolti i bambini della Sangone, della Pellico e della Disney

ASF Piemonte lavora da anni per valorizzare i cortili scolastici, credendo fermamente nel potenziale di questi spazi per il quartiere e i suoi abitanti.

“Cortili in Azione – la bellezza come bene comune” è il percorso che l’associazione ha proposto all’I.C. Nichelino II, con un focus particolare nelle scuole primarie Sangone e Disney. La possibilità di partecipare al bando di Compagnia di San Paolo in collaborazione con il Circolo del Design e Torino Social Impact “Wonder Sperimentazioni nel design per l’innovazione sociale” è stata un’importante opportunità di collaborazione: l’incontro tra ASF Piemonte e Sheldon.Studio ha permesso di aggiungere un tassello al progetto di Cortili in Azione, con l’implementazione “la Bellezza come bene comune”, un nuovo filo che si è intrecciato al percorso già avviato per sperimentare nuove forme di partecipazione.

Cortili centri vitali delle scuole

Sono stati resi più belli e colorati i cortili delle due scuole tramite le ricerche dati partecipate e con l’intervento di urbanismo tattico, ma anche con le feste dei cortili che hanno ridato vita a questi spazi sottoutilizzati, il tutto coinvolgendo ampiamente il corpo docenti, le bambine e i bambini delle due scuole, loro genitori e parenti.

Il progetto è stato curato da Architettura Senza Frontiere Piemonte Onlus e da Sheldon.studio, in collaborazione con l’Istituto comprensivo Nichelino II ed è sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Wonder.