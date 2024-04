Il consigliere Gavazza (Lega Salvini Piemonte) inaugura la nuova sede elettorale a Chivasso

Mercoledì 3 aprile è stato un giorno molto importante per il consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte Gianluca Gavazza: in occasione del tradizionale mercato di Chivasso, il consigliere ha infatti inaugurato la nuova sede elettorale.

“In questa mia prima legislatura non ho mai smesso di sottolineare come il territorio sia stato e sia il mio primo pensiero in quanto rappresentante delle istituzioni e dei cittadini che mi hanno votato. In vista delle prossime elezioni ho quindi pensato che il modo migliore per agire concretamente sul territorio fosse aprire uno spazio per essere a stretto contatto coi cittadini. Data la mia storia personale, non potevo che scegliere Chivasso come luogo, e in particolare a fianco al Duomo nella centralissima via Torino. Piazza della Repubblica è il cuore pulsante della vita civile e commerciale di Chivasso, ed è un luogo ampiamente frequentato: non potevo chiedere di meglio per rapportarmi direttamente con gli elettori e con il mio territorio. La politica è prima di tutto contatto e scambio di idee e opinioni: fare in modo che ciò accada è un dovere di tutti i politici”.

Soddisfatto anche Giuseppe Deluca, segretario Lega della sezione di Chivasso: “Sono molto contento che il consigliere regionale Gianluca Gavazza abbia deciso di aprire la sua sede elettorale qui nella città dei nocciolini. Chivasso è da sempre un polo di unione dei cittadini e di scambio commerciale: è importante che un rappresentante delle istituzioni manifesti la propria attenzione verso il territorio permettendo agli elettori di riunirsi. La Lega nasce come movimento popolare, ed è dal confronto con i cittadini che si ispira per progettare e realizzare obiettivi concreti a vantaggio della comunità. La sede sarà aperta tutti i giorni dal martedì alla domenica e sarà un presidio sul territorio, un punto di aggregazione per tutti i sostenitori e i militanti della Lega che non hanno mai fatto mancare in questi 5 anni il proprio sostegno al consigliere regionale Gianluca Gavazza, ma anche per tutti coloro che si vogliono avvicinare alla nostra realtà”.

“La Sezione della Lega di Chivasso - continua Deluca - sarà impegnata in prima linea per le elezioni europee e per le elezioni regionali, in particolare, per ottenere la riconferma in Consiglio Regionale di Gianluca Gavazza, unico consigliere regionale del Chivassese, sempre presente sul territorio e attento alle esigenze dei nostri Comuni. Inoltre, come affermano i dati ufficiali 2023 relativi alle presenze e alle singole votazioni in Consiglio Regionale, con la partecipazione a 62 sedute del Consiglio e a 3.123 votazioni in aula, il consigliere regionale della Lega Gavazza ha confermato il trend degli scorsi anni, e di questo tutta la nostra sezione ne va orgogliosa, con il 100% di presenze, attestandosi tra i cinque consiglieri regionali più presenti della Regione Piemonte e risultando il consigliere regionale con più presenze alle sedute di Consiglio e maggiore partecipazione alle votazioni di tutti i consiglieri regionali della provincia di Torino, fra tutti i partiti”.