Nuovo avviso per candidarsi al progetto “Via Francigena for All”

Nell’ambito del progetto “Via Francigena for All”, Agenzia Piemonte Lavoro ha pubblicato un nuovo avviso per candidarsi a tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo oppure finalizzati all’inclusione sociale della durata massima di 6 mesi: un’opportunità riservata a persone con disabilità iscritte al Collocamento mirato (art. 1 L. 68/99).

Con il progetto “Via Francigena for All” la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport di Regione Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro si propongono di contribuire a incrementare l’attrattività turistica della Via Francigena e dei territori afferenti all’itinerario, in particolare nei confronti delle persone con disabilità, creando, al contempo, attraverso lo strumento del tirocinio extracurriculare, opportunità di percorsi formativi e inserimento lavorativo per le persone con disabilità.

Le persone interessate in possesso dei requisiti possono presentare domanda di ammissione compilando la scheda di adesione: c’è tempo fino alle ore 23.59 di venerdì 3 maggio 2024.

Una commissione tecnica esaminerà le domande ricevute e formulerà un elenco di persone da inviare a colloquio nelle strutture ospitanti, a seguito di un incontro conoscitivo dal quale potranno emergere motivazione, attitudine e interesse da parte del tirocinante.

Per maggiori informazioni possibile consultare l’avviso.