Chivasso, Roberta Gatani nipote di Paolo Borsellino chiude il Festival della Letteratura “Chiavi di lettura”

Mercoledì 10 aprile, si chiude l’edizione 2023/2024 del Festival della Letteratura “Chiavi di lettura”, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Chivasso. L’ultimo appuntamento della kermesse rientra nella sezione Legalità ed ospita Roberta Gatani, nipote del giudice Paolo Borsellino, che presenta il suo libro “Cinquantasette giorni”. In mattinata, l’autrice incontrerà gli alunni delle scuole primarie nel centro polifunzionale “Vincenzo Lancia”, mentre alle ore 18 l’iniziativa si sposterà in Movicentro. L’introduzione sarà curata dal giornalista Francesco Sermone.

L’opera di Gatani ripercorre i 57 giorni che separano la strage di Capaci da quella di via d’Amelio, un tempo fittissimo di lavoro per Paolo Borsellino che, sapendo di avere le ore contate, mise in campo tutte le proprie forze per fare luce sull’eliminazione di Giovanni Falcone. In parallelo a questo racconto, corre la narrazione della quotidianità alla Casa di Paolo, nata nel 2015 per volontà di Salvatore Borsellino, diretta dall’autrice, con sede nella vecchia farmacia di famiglia, nel cuore del quartiere della Kalsa a Palermo