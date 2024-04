A 80 anni dalla morte, Torino in "marcia" per ricordare il partigiano Emanuele Artom: "Uomo simbolo della libertà"

A 80 anni dalla morte, Torino in "marcia" per ricordare il partigiano Emanuele Artom

Le comunità ebraiche di Torino, Casale Monferrato, Vercelli e la comunità di Sant’Egidio nella mattina di oggi, martedì 9 aprile, hanno commemorato la morte del partigiano Emanuele Artom, deceduto Il 7 aprile 1944, dopo essere stato arrestato e torturato dai nazifascisti. Uomo simbolo della Resistenza

Per tenere viva la memoria del giovane partigiano ebreo, diventato oggi un importante simbolo per la Resistenza, è stata organizzata una nuova edizione della marcia Artom: il corteo è partito da Porta Nuova, presso la lapide dedicata ai deportati al binario 17. La manifestazione ha poi raggiunto la scuola ebraica (intitolata proprio ad Artom), e infine il corteo è terminato in piazzetta Primo Levi entrando nella sinagoga di Torino. Disegni: "Sognava una società più giusta e libera"

"Il 7 aprile del '44 moriva un giovane che si era opposto al nazifascismo, moriva con il sogno di realizzare una società più giusta e libera - ha ricordato il presidente della comunità ebraica Dario Disegni - Anche oggi ricordiamo la sua testimonianza con questa marcia giungendo all'interno della sinagoga, simbolo di casa per la nostra comunità".

Non è poi mancata una forte condanna alle guerre tutt'ora in corso nel resto del mondo, in particolare riguardo al conflitto in Medio Oriente: "Anche oggi viviamo momenti cupi di guerra - ha continuato Disegni - uno dei quali causato dall'attacco di un gruppo terroristico che intende cancellare Israele dalla faccia della terra. Questi eventi non possono non suscitare in tutti noi profonde preoccupazioni". Tanti gli studenti presenti alla cerimonia

La cerimonia commemorativa ha visto la partecipazione di numerosi studenti della scuola primaria ebraica, insieme ai ragazzi della scuola media dell'istituto Emanuele Artom.

Le scolaresche hanno introdotto il momento di raccoglimento, all'interno della Sinagoga, esponendo numerosi cartelli con sopra scritti i nomi dei campi di concentramento nazisti della seconda guerra mondiale. Alcuni studenti delle scuole medie hanno poi presentato un grande striscione con sopra scritto: "Non c'è futuro senza memoria", introducendo molti canti e letture in ricordo della Shoah. "Non c'è futuro senza memoria"

La marcia si è poi conclusa con i saluti istituzionali della città: "Torino partecipa sempre con grande attenzione a questo momento, ringraziando soprattutto i ragazzi e gli studenti che la vivono - ha commentato l'assessore alla Sicurezza Gianna Pentenero - Oggi le istituzioni sono diventate gli elementi più importanti per la nostra democrazia, ma in passato, come nel '38 con le leggi razziali, i legislatori si sono macchiati di scelte sbagliate che sono costate molto sangue".

"A queste leggi si sono opposti molti giovani come Artom, ragazzi che volevano la libertà per tutti, e che hanno donato la propria vita per il bene comune", ha infine concluso Pentenero. "Dire basta alla cultura della guerra"