Al Sermig si parla di accoglienza e migrazioni con Maurizio Ambrosini e Vito Fiorino

Accogliere, proteggere e integrare. Ma come? Cosa significa in concreto costruire fraternità di fronte al fenomeno delle migrazioni. Se ne parlerà nel prossimo incontro dell’Università del Dialogo del Sermig, in programma giovedì 11 aprile, a partire dalle ore 18,45. Negli spazi dell’Arsenale della Pace di Torino, un confronto con il sociologo Maurizio Ambrosini e con un testimone, Vito Fiorino.

Maurizio Ambrosini è uno dei massimi studiosi del fenomeno migratorio. Insegna sociologia dei processi migratori e sociologia urbana all'Università degli Studi di Milano ed è responsabile scientifico del centro studi sulle migrazioni nel mediterraneo di Genova, dove dirige la rivista "Mondi Migranti".

Vito Fiorino, invece, è un falegname e pescatore per passione. Il 3 ottobre 2013 è stato soccorritore durante il naufragio di migranti a Lampedusa. Con la sua barca, riuscì a salvare 47 persone con cui oggi è rimasto in contatto e che lo chiamano papà. La sua storia è al centro del documentario “A Nord di Lampedusa” di Davide Demichelis e Alessandro Rocca che sarà presentato durante la serata.

L’Università del Dialogo è lo spazio di formazione permanente promosso dal Sermig, la realtà di pace e solidarietà nata nel 1964 da un’intuizione di Ernesto Olivero e sua moglie Maria. Obiettivo: riflettere sui problemi del nostro tempo in una prospettiva di speranza. Inaugurata in Vaticano il 31 gennaio del 2004 da papa Giovanni Paolo II, negli ultimi anni l’Università del Dialogo ha accolto testimoni di ogni orientamento, della cultura e dei media, dell’economia e della politica, della solidarietà e dell’arte. Adulti con responsabilità particolari disposti a confrontarsi con i giovani, realizzando anche in campo culturale quell’incontro tra generazioni che il Sermig considera indispensabile per cambiare il mondo.

La sessione 2023-2024 è dedicata al tema “Mai più soli”.

L’incontro è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti e sarà trasmesso anche in streaming sulle pagine Youtube e Facebook del Sermig e sul sito: www.sermig.org/diretta