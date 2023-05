Omaggio al Grande Torino, tre giorni dopo: Galliani a Superga per depositare un mazzo di fiori e una sciarpa

L'ad del Monza, Adriano Galliani, in visita alla Basilica di Superga per rendere omaggio al Grande Torino (foto dal profilo Twitter del Monza)

Una gara che, sul campo dell'ex Stadio Olimpico, si è risolta con un pareggio per 1-1, ma Torino-Monza è stata preceduta da un gesto di grande sensibilità da parte della squadra brianzola.



Nel corso della mattinata, infatti, l'amministratore delegato dell'Ac Monza, Adriano Galliani, si è recato a Superga per rendere omaggio al Grande Torino, depositando un mazzo di fiori e una sciarpa proprio di fronte alla lapide che ricorda la tragedia di cui si è fatta memoria lo scorso 4 maggio.



Un gesto compiuto in rappresentanza di tutto il club, che è poi sceso in campo e che, con il gol di Caprari, ha saputo pareggiare il vantaggio di Sanabria per i granata.