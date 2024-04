Più posti letto e un altro poliambulatorio, si amplia la Clinica della Memoria: più servizi per Collegno

Martedì 9 aprile 2024, è stato un giornata importante per la comunità collegnese, con la cerimonia della posa della prima pietra per l'ampliamento del Complesso Clinica della Memoria. L'evento ha visto la partecipazione del Sindaco Francesco Casciano, il Vicesindaco Antonio Garruto, l'Assessore Matteo Cavallone, l'Assessore Maria Grazia De Nicola, il dott. Greco Direttore del Sisp dell'A.S.L. TO3 e della proprietà della struttura il Gruppo Sanitalia Health Care con l'amministratore Simone Fabiano.

Questo ampliamento è praticamente quasi un raddoppio per il complesso già attivo, che ospita servizi semiresidenziali e residenziali come RSA, Nuclei Alzheimer e Centri Diurni Alzheimer, oltre a servizi sanitari come il Poliambulatorio, il Centro Prelievi, la Guardia Medica e Sale Operatorie. Tra poco, si aggiungerà anche un Servizio di Radiologia e Diagnostica per Immagini, dotato di RX, Tac e Risonanza Magnetica.