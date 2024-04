Dramma a Firenze, muore un fan dopo il concerto. Subsonica: "Siamo costernati e profondamente addolorati"

Un'ombra si allunga sul concerto di sabato sera dei Subsonica, all'Inalpi Arena. La band torinese, infatti, a poche ore dal ritorno "a casa" per il tour che sta promuovendo il nuovo disco - Realtà Aumentata - è stata coinvolta in una vicenda drammatica. Un uomo di 47 anni è morto subito dopo la tappa a Firenze della loro tournée, al Mandela Forum.



I fatti si sono verificati al termine del concerto, quando la gente stava abbandonando la struttura e tornando a casa. Ma senza dubbio l'ondata emotiva di quel che è successo non può non colpire la band di Max Casacci e dei suoi soci.



"Siamo costernati e profondamente addolorati per quanto avvenuto ieri notte all'uscita del palazzetto - scrivono i Subsonica sul web -. Siamo vicini ai familiari delle persone coinvolte in questo momento molto difficile".



Un episodio drammatico, indipendente dall'evento che ne ha fatto da cornice. Ma che sicuramente rappresenta un dolore con cui la band dovrà fare i conti, salendo sul palco domani sera nella "loro" Torino.