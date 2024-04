Moncalieri fa un passo avanti per l'inclusione: alla Bottega Limone uno spazio condiviso per persone con disabilità

Parte a Moncalieri “Diventare Grandi", l'iniziativa che apre le porte del mondo del lavoro a giovani con disabilità. Nel nuovo spazio delle “Botteghe Limone”, infatti, un nuovo co-working offrirà tirocini e formazione a otto persone tra i 20 e i 35 anni selezionate dalla rete dei partners coinvolti nel progetto: la Cooperativa sociale Educazione Progetto, la Città di Moncalieri, la Fondazione Operti, il Centro per l’Impiego di Moncalieri, l’Unione dei Comuni e l’Associazione Unigens. Le finalità del progetto

“Negli ultimi anni la Cooperativa Educazione Progetto sta sperimentando con successo numerosi progetti che coniugano diverse opportunità con l’obiettivo di migliorare il benessere delle persone. Dall’esperienza professionale e formativa allo sviluppo di abilità sociali e relazionali che aiutano a sentirsi parte di una comunità accogliente: anche Diventare Grandi rappresenta questo per noi” dichiara Fabiana Brega, della Cooperativa Educazione Progetto.

“Diventare grandi si pone l’obiettivo di garantire l’inclusione sociale come diritto delle persone con disabilità di essere cittadini attivi, di potersi esprimere all’interno della vita sociale, relazionale e professionale – aggiunge l’Assessore alle Persone e al Lavoro Silvia Di Crescenzo – è una concreta opportunità di lavoro, rivolta a 8 persone in uno spazio dedicato e condiviso, in costante contatto con referenti aziendali, dove i beneficiari coinvolti possono lavorare in serenità in una città inclusiva ed accogliente”. Il ruolo della Fondazione Operti

“La Fondazione Operti, si occupa delle persone in difficoltà, fornendo strumenti per risollevarsi e accompagnandole verso l’autonomia - dichiara Antonio Sansone Segretario generale - condivide quindi pienamente le finalità del progetto Diventare grandi e conferma la disponibilità ad assumere un ruolo attivo nella realizzazione delle diverse fasi”. È infatti prevista l’attivazione di percorsi di autonomia su temi come il bilancio familiare (gestione delle spese, delle bollette, ecc.) curati da Fondazione Operti e Associazione Unigens. “Unigens mette a disposizione l’esperienza dei volontari Unicredit uniti dalla comune volontà di prestare il loro tempo e le competenze maturate nell’esperienza professionale a beneficio di progetti per lo sviluppo sociale del territorio, come Diventare grandi”, dichiara Marina Rapetti di Unigens. “Vogliamo donare il nostro ‘bene’ ai giovani che stanno progettando il loro futuro e agli imprenditori che vogliono crescere in iniziative ad impatto sociale positivo”. Otto tirocini di 3-6 mesi

Si entrerà poi nel vivo con l’avvio di otto tirocini di durata di tre/sei mesi finanziati attraverso il Fondo Regionale Disabili grazie all’Accordo sottoscritto da Centro per l’Impiego di Moncalieri e Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia. “Questo progetto, attraverso l’esperienza del tirocinio con la formula innovativa del co-working, intende favorire l’inserimento lavorativo graduale e personalizzato nel rispetto dell’unicità di ogni singolo giovane promuovendo percorsi di autonomia e favorendo l’acquisizione di abilità sociali spendibili in ambito professionale” dichiara Giorgio Risso, Direttore dell’Unione dei Comuni. Far incontrare domanda e offerta

"La logica di rete risulta essere la più adatta a soddisfare alcuni degli obiettivi istituzionali di Agenzia Piemonte Lavoro e dei Centri per l'impiego che coordina il miglioramento dell’occupabilità delle persone e la conseguente facilitazione dei processi di matching tra domanda e offerta di lavoro. Le azioni costruite grazie alla rete territoriale, di cui il Centro per l'impiego di Moncalieri è parte attiva, sono quelle più efficaci per fornire risposte concrete, soprattutto ai fabbisogni multidimensionali di persone fragili e con disabilità" conclude Laura Rizzo, Responsabile Centro per l’impiego di Moncalieri.