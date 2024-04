A scuola di buone pratiche per salvare il pianeta. Il Des Ambrois di Oulx "fa la scelta giusta” [VIDEO]

“Il futuro sei tu, fai la scelta giusta”. Con questo claim si è svolto questo stamattina a Oulx il primo convegno per una scuola sostenibile organizzata dall’Istituto Des Ambrois. Un percorso cominciato nell’anno scolastico 2021/2022 con l’obiettivo di portare il tema coinvolgendo tutto il territorio con iniziative di ampio respiro con il coinvolgimento dei comuni di Susa, Oulx e Bardonecchia.



I risultati raggiunti



Lo scorso anno sono stati raggiunti importanti risultati come l’installazione di fontanelle per ridurre il consumo di plastica, la raccolta di 400 kg di rifiuti con un miglioramento del sistema di raccolta nelle classi, e, infine, nell’anno corrente, una campagna di sensibilizzazione che coinvolge ragazzi e docenti come testimonial.