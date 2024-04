Monopattini in sharing, da lunedì a Torino numero identificativo sui mezzi: più facile multare chi trasgredisce

Via libera, da lunedì, alla riorganizzazione del servizio dei monopattini in sharing: saranno 4 (Dott, Bird, Lime e Voi) gli operatori attivi sul territorio cittadino e potranno dispiegare sul territorio cittadino, ognuno, una flotta tra i 250 e i 750 mezzi per un totale complessivo che non potrà superare i tremila monopattini.

Numero identificativo sui monopattini

Nel settembre del 2022, a distanza di due anni dall’introduzione del servizio sul territorio, erano state aggiornate le linee guida per l’individuazione dei fornitori di noleggio dei monopattini elettrici. L’obiettivo fondamentale era mantenere il servizio di mobilità sostenibile ma al contempo riorganizzarlo e razionalizzarlo sul territorio e incentivare un uso più responsabile.

Con il nuovo bando, la Città di Torino ha introdotto norme ad hoc, come la presenza di un numero identificativo ben visibile esposto su ogni mezzo, che dia la possibilità, in caso di infrazioni, di risalire più agevolmente all’utente responsabile.

Campagna di formazione

La Città collaborerà inoltre con le aziende per predisporre campagne di formazione e sensibilizzazione con l’obiettivo di incentivare un utilizzo responsabile, per salvaguardare la sicurezza dei conducenti e degli altri utenti della strada.