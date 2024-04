Sottopasso del Lingotto, lunedì riapre la semicarreggiata sud verso Millefonti

Nuovi disagi in vista per gli automobilisti di Torino sud. Proseguono infatti i lavori di consolidamento strutturale del sottopasso Lingotto. Dopo uno stop di oltre sei mesi, 15 aprile riaprirà quindi al passaggio delle macchine e veicoli la semicarreggiata sud, da Lingotto verso Millefonti.

Lavori per l'Idropolitana

Quest'ultima avrebbe dovuto essere nuovamente operativa dal 4 marzo, ma per consentire a Smat il completamento della prima fase di interventi per l'Idropolitana, è stata rinviata a metà aprile la riattivazione.

Chiusa la carreggiata nord

Contestualmente lunedì verrà chiusa completamente al traffico la semicarreggiata nord (direzione da corso da corso Unità d'Italia a corso Giambone). Ma non termineranno del tutto i lavori, perché la massiccia opera di messa in sicurezza del sottopasso è divisa in almeno quattro fasi. La seconda, nei pressi di via Nizza, terminerà a fine aprile, mentre la terza (l'attuale) finirà in autunno.

Per il quarto lotto, attualmente l'ultimo previsto relativo al tratto sottostante il parco Millefonti e corso Unità d'Italia, il Comune bandirà la gara d'appalto entro giugno, e il successivo avvio di un cantiere che sarà presente per altri 12 mesi.

Nuova gara

Dall’autunno 2022 il sottopasso del Lingotto, alle prese con problemi strutturali, viene periodicamente chiuso a senso alternato al traffico per interventi. Nello specifico i lavori, come avevano spiegato dal Comune, “consistono nel rinforzo strutturale degli impalcati mediante beton plaqué e delle pilastrate mediante incamiciatura e rendono pertanto obbligatorio chiudere al transito una semicarreggiata alla volta”.