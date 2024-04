Florì, l'inaugurazione della nuova piscina, la sera le luci artistiche: il lungo weekend di appuntamenti di Moncalieri

Florovivaismo e ambiente, sport ed un evento atteso da 18 anni come l'inaugurazione della nuova piscina, con le luci artistiche a completare l'opera la sera. Moncalieri si prepara a vivere un weekend ricco di eventi e appuntamenti come non mai.

Si comincia con Florì, il verde in tutte le sue declinazioni

Si comincia la mattina con la prima edizione di Florì, dalle ore 9.30 alle 19 sia di oggi che domani, domenica 14 aprile, con il centro storico colorato e profumato dalla mostra mercato che “mette in piazza” le eccellenze florovivaistiche, agroalimentari, ma anche sociali, del territorio di Moncalieri, da sempre ricco di tradizione nel settore. Non per nulla, Moncalieri dal 2015 è diventata a tutti gli effetti la città del verde.

L’appuntamento è fissato in Piazza Vittorio Emanuele II, nel cuore del centro storico, alla presenza di circa 25 espositori tra florovivaisti, artigiani e produttori agricoli a km 0. La manifestazione è nata dalla collaborazione tra il Comune di Moncalieri e Orticola del Piemonte, già organizzatrice di manifestazioni florovivaistiche di caratura nazionale come FLOR presso i Giardini Reali di Torino, FLOReal, presso la Palazzina di Caccia di Stupinigi e Flor Bardonecchia.

Alle 10.30 il taglio del nastro della nuova piscina

Alle 10.30, poi, un evento atteso da ben 18 anni, dal fallimento delle ex Pleiadi: finalmente Moncalieri torna ad avere la piscina comunale. E per il taglio del nastro sono stati arruolati i due fuoriclasse locali del nuoto, il gigante Alessandro Miressi e la campionessa paralimpica Carlotta Gilli.

Domani, domenica 14 aprile, ecco l'Open day per tutti coloro che avranno voglia di vedere la nuova struttura di via Serao, che per due anni sarà gestita dal tandem Cus Torino-Rari Nantes, nomi che sono una garanzia per chi ama gli sport acquatici.

L'impianto di via Matilde Serao ha rappresentato un investimento di circa 5 milioni di euro per l'amministrazione comunale. La piscina è stata progettata con un occhio di riguardo al tema del risparmio energetico e tariffe agevolate per anziani, disabili e fragili, con una zona completamente rinnovata attorno alla piscina per valorizzare l'intera area.

Per la città una svolta dopo anni di abbandono dell'area, progetti di recupero mai andati a buon fine, prima che la giunta guidata da Paolo Montagna prendesse in mano la situazione arrivando a progettare e poi costruire il nuovo impianto. "Per nuotare bisognava andare a Nichelino o in altre città, ora non sarà più così. E' un sogno che diventa realtà", ha detto il primo cittadino.

E la sera riflettori accesi su Moncalieri in luce

E la sera, per chiudere idealmente il cerchio, ecco che tornano le luci d'artista, con Moncalieri in luce, dopo lo straordinario successo avuto nel periodo natalizio negli ultimi due anni. "Una luce mappata neutra colorerà le bellezze della città tutti i giorni, con colori special in giornate speciali: il 25 aprile, il giorno del passaggio del Giro d'Italia, in occasione della Giornata contro la violenza di genere", ha spiegato il sindaco Montagna. "Vogliamo mettere in luce Moncalieri, per valorizzarne le bellezze e farla diventare la città degli eventi, con una grande iniziativa ogni mese, coprogettata dalla Città e non calata dall'alta, per farla vivere e sentire proprio da tutti i moncalieresi".