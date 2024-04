Crisi Delgrosso: dopo il Comune di Nichelino e la Regione, scende in campo anche Vinovo

Mentre l'orologio continua a scorrere inesorabile, nell'attesa che possa apparire all'orizzonte un compratore disposto a far ripartire l'azienda, per i 108 lavoratori della Delgrosso, la ditta di filtri per auto entrata in una crisi pesantissima alla fine del 2023, con l'avvio della procedura di fallimento, si muove la politica con azioni concrete.

Anche Vinovo scende in campo

Dopo il Comune di Nichelino e la Regione Piemonte, anche Vinovo mette a disposizione dei fondi per aiutare i lavoratori residenti nella città amministrata dal sindaco Gianfranco Guerrini. Sono 12 i lavoratori vinovesi che hanno perso il posto dopo che l'azienda ha comunicato la volontà di chiudere i battenti.

6 mila euro per 12 lavoratori

L'importo messo a disposizione è di 6 mila euro. "L'Amministrazione comunale - si legge nella delibera di giunta approvata - intende adottare delle azioni coordinate di sostegno immediato e supporto ai lavoratori Delgrosso e alle loro famiglie, residenti a Vinovo, che si trovano in una situazione di temporanea difficoltà economica".

"Un contributo straordinario una tantum per affrontare le spese quotidiane, per la formazione in vista di una riqualificazione professionale e nella sospensione di una retribuzione mensile da Marzo a Giugno 2024, previa verifica delle singole situazione dell’applicazione delle tariffe legate ai servizi a domanda individuale".