Torino sfiora i 30° ma in piazzale Valdo Fusi manca l'acqua, la richiesta degli skateboarder: "Dateci un Toret"

Ieri, sabato 13 aprile 2024, Torino ha respirato un (largo e esagerato) anticipo d'estate con il termometro in grado di superare i 25 gradi e di avvicinarsi in modo molto concreto ai 30. E lo stesso oggi.

Niente acqua in Valdo Fusi

In barba ai cambiamenti climatici, in piazzale Valdo Fusi sono stati molti gli skateboarder che si sono dati appuntamento in piazza per una giornata di evoluzioni come spesso accade nei pomeriggi del weekend: a rendere particolarmente impegnativa la situazione ci ha pensato proprio il caldo, aggravato dalla forte cementificazione dell'area, particolarmente pungente anche a causa della mancanza di un punto acqua.

"Dateci un Toret"

Il "Toret" più vicino, infatti, è situato in fondo al Giardino Aiuola Balbo, anch'esso preso d'assalto dai bambini intenti a fare il bagno nelle fontane, a diverse decine di metri da dove gli sportivi praticano la propria attività. La richiesta che giunge è quella di prevedere, per il prossimo futuro, l'installazione di una fontanella dove potersi rinfrescare senza allontanarsi troppo dalla piazza.