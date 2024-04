Lutto a Settimo: morto in Cina Ernesto Wong, campione di baseball che ha portato il BC Settimo in serie A

"Viene a mancare, in modo improvviso e terribile, una figura preziosa non solo per il BC Settimo, ma anche per il movimento sportivo settimese e nazionale", ha invece scritto sui social la Città di Settimo. "Ernesto Wong a Settimo si è fatto apprezzare per le indubbie qualità sportive e umane, a partire dalla capacità di coinvolgere le giovani generazioni e di avvicinarle alla sua disciplina, il baseball, che oggi perde una figura indimenticabile. La Città si stringe al dolore della famiglia, degli amici e della società".