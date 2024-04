I Pinguini Tattici Nucleari fanno poker. E Gtt potenzia i mezzi per l'Inalpi Arena

Arriva al Palaolimpico, per 4 date, "Fake News", il tour dei Pinguini Tattici Nucleari, che presentano così a Torino l'ultimo disco già certificato Triplo Platino.

La date da cerchiare in rosso, questa settimana, sono quelle di martedì 16, mercoledì 17, venerdì 19 e sabato 20 aprile. Per l'occasione, Gtt ha deciso di potenziare il servizio di tram e autobus in modo da garantire l'arrivo, ma anche il deflusso e il rientro, degli spettatori dalla zona dell'Inalpi Arena.

In particolare, le linee 4 e 10 saranno servite con più tram e bus autosnodati ad alta capienza. E verrà potenziata anche la linea 17 barrato a copertura degli orari di uscita dal palazzetto.

Ricordiamo a chi arriva da fuori Città che l'Inalpi Arena è raggiungibile dalla stazione ferroviaria Porta Susa con la linea 10. Dalla stazione ferroviaria Porta Nuova utilizzare invece i tram della linea 4. L'Inalpi Arena è servita anche dalla linea 17 e, nei giorni feriali, dalla linea 17/.

INFO CONCERTO: Palaolimpico Inalpi Arena, corso Sebastopoli 123, www.inalpiarena.it