Il centro culturale Vita e Pace di Avigliana inaugura la Cappella delle Reliquie

Dopo anni di chiusura e di silenzio per molti degli artisti che accoglieremo in questa nuova edizione, è giunto il momento della maturità dei progetti e delle idee che "coltivavano" da tempo.

Le proposte culturali troveranno la Chiesa di Santa Maria ancora più bella, con la Cappella delle Reliquie riportata all’antico splendore, grazie ai contributi della Fondazione CRTo e della Fondazione Magnetto, e con il presbiterio in via di restauro e risanamento.

I musicisti si esibiranno proponendo il frutto del loro lavoro accomunato sotto il titolo generale “L'ARTE AVRÀ CURA DI TE” che l'Associazione Uni.Vo.C.A., supportata dalla Regione Piemonte e da altre numerose realtà dell’associazionismo culturale, tra cui Vita e Pace per l’apporto in tema di attività musicale, ha elaborato per una serie d’iniziative e incontri.