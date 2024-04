Exposed, le due mostre a Camera: Dongkyun Vak. Heatwave e Voci Nascoste. Le lingue che resistono

Dopo Ugo Mulas / Saul Steinberg e Michele Pellegrino, la Project Room e la Sala 6 di Camera si preparano ad ospitare due nuovi appuntamenti con la fotografia che saranno visitabili dal 20 aprile al 2 giugno: Dongkyun Vak. Heatwave e Voci Nascoste. Le lingue che resistono.

Dongkyun Vak. Heatwave

Curata da Giangavino Pazzola in occasione della prima edizione di EXPOSED Torino Foto Festival, Heatwave è la mostra del giovane artista sudcoreano Dongkyun Vak, vincitore della terza edizione di A New Gaze, premio biennale creato dalla collezione svizzera Art Vontobel Collection e dedicato alla fotografia contemporanea.



Con oltre venti fotografie, tra lightbox e stampe di medio e grande formato, la mostra esplora il rapporto tra esseri viventi, natura e tecnologia nella contemporaneità. Le immagini di paesaggi naturali e antropizzati, di prototipi meccanici e autoveicoli, di architetture e corpi che li abitano ricompongono un catalogo visivo in cui innovazione tecnologica e design eco-compatibile tracciano una nuova via di coesistenza tra l'uomo e l'ambiente.

Voci Nascoste. Le lingue che resistono

Una mostra collettiva che raccoglie tre lavori inediti di Arianna Arcara, Antonio Ottomanelli e Roselena Ramistella sul tema delle minoranze linguistiche nelle aree interne della penisola italiana.



Un progetto multidisciplinare realizzato da CAMERA e Chora Media in partnership culturale con Lavazza che, insieme alle oltre 30 immagini esposte, comprende materiali campionati in diversi luoghi e una serie podcast realizzata da Chora Media.



Documentando la comunità albanese Arbereshe in Sicilia, i gruppi di parlanti greco-italioti della Grecia salentina in Puglia e quelli francoprovenzali della Valle d’Aosta, i progetti di Arcara, Ottomanelli e Ramistella descrivono un paesaggio visivo, morfologico e sonoro ricco e articolato, dove la fotografia contemporanea si incontra con la storia, la vivacità delle persone e la sacralità di luoghi, feste e miti.

Un patrimonio di conoscenze e di storie in continua trasformazione, risultato di migrazioni fisiche lontane, coesistenze e dispersioni linguistiche, marginalità numerica e centralità culturale, che fanno emergere la diversità come valore identitario.



Curata da Giangavino Pazzola, la mostra è realizzata in occasione di EXPOSED Torino Foto Festival.

