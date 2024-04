Gli eventi organizzati dalla città di Ivrea per celebrare la festa della Liberazione

Mercoledì 24 aprile con la deposizione delle corone d’alloro ai Monumenti ai Caduti delle frazioni di San Bernardo (ore 10,00) e Torre Balfredo (ore 11,00) avrà inizio la celebrazione del 79° anniversario della Liberazione a cui parteciperanno gli alunni delle Scuole primarie delle relative frazioni.

Giovedì 25 Aprile 2024, alle ore 15,30, presso i Giardini Donne della Resistenza (Stadio della canoa) in Via Dora Baltea l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’ANPI Sezione di Ivrea e Canavese, darà inizio alla cerimonia ufficiale della Città di Ivrea per celebrare il 79° anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Il programma prevede una breve sosta al Ponte della Ferrovia in C.so Cavour e ai Giardini Giusiana presso la Stele dei Partigiani e a quella delle Donne deportate.

Durante le soste sono previste letture e interventi da parte dei ragazzi dell’Associazione del Treno della Memoria e da parte dei rappresentanti del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi.

La cerimonia si concluderà in Piazza di Città con l’orazione del Sindaco Matteo Chiantore e l'evento "Ivrea e la Resistenza ai tempi del Metaverso", un tributo alla figura di Ferruccio Nazionale attraverso la ricostruzione in Realtà Virtuale della Piazza ai tempi della Liberazione, fruibile sia dal proprio smartphone che da appositi visori. L’iniziativa è proposta dai ricercatori di 3DLAB, DIGEP e Politecnico di Torino.

Ad accompagnare la celebrazione ci sarà la Banda della Città di Ivrea.

Ore 18.30, in Sala Santa Marta, inaugurazione della mostra “Artisti per la libertà”, a cura dell’ANPI Sez. di Ivrea e Canavese.

Sabato 27 aprile 2024, alle ore 16.30, sempre in Sala Santa Marta, è previsto un momento collettivo di restituzione da parte dei ragazzi del Treno della Memoria.

Martedì 7 maggio 2024, con ritrovo a partire dalle ore 09.00 ai Giardini Donne della Resistenza, Orienteering storico culturale “Ivrea e la Resistenza partigiana” per le vie della Città.

L'Amministrazione comunale invita la cittadinanza, indipendentemente dall'età, sesso, confessione religiosa e fede politica, a partecipare alla celebrazione e agli eventi correlati.