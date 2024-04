Welcome Tour® Susa: dal 27 aprile al via le visite gratuite alla città

Da sabato 27 aprile la città di Susa, comune alle porte della Val di Susa, può essere visitata gratuitamente partecipando al “Welcome Tour® Susa”, tour guidato gratuito della città.



L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra Turismo Torino e Provincia e le Associazioni di Categoria FEDERAGIT Confesercenti e GIA Ascom con il sostegno della Camera di commercio di Torino.



I tour guidati sono svolti con guide professioniste (in italiano e francese) con orario 15/17. Gli ospiti verranno condotti alla scoperta della città di Cozio e di Adelaide percorrendo il suggestivo centro storico del borgo Bandiera Arancione TCI, tra vie medievali e resti romani che hanno conservato intatto tutto il loro fascino: dal medievale Castello della Contessa Adelaide alla Cattedrale romanico-gotica con la sua torre campanaria alta 55 m, dall’Arco di Ottaviano Augusto all’acquedotto e all’anfiteatro romano, dal Convento di San Francesco al Museo Diocesano di Arte Sacra… e tanto altro.



Calendario visite

· sabato 27 aprile dalle 15 alle 17;

· domenica 30 giugno dalle 15 alle 17 in occasione di Susa Arte & Comics, una galleria d’arte a cielo aperto con cosplayers, artisti, pittori, musica e divertimento;

· sabato 20 luglio dalle 15 alle 17 in occasione della XXVI edizione del Torneo Storico dei Borghi di Susa;

· lunedì 05 agosto dalle 15 alle 17 in occasione della Festa della Madonna del Rocciamelone con salita al campanile della Cattedrale di San Giusto al costo con supplemento (4€ da pagare in loco);

· domenica 08 dicembre dalle 15 alle 17 con le luci e colori dei mercatini di Natale.



Per info:

https://www.turismotorino.org/<wbr></wbr>it/esperienze/eventi/welcome-<wbr></wbr>tourr-susa